Trafik sigortasında tavan fiyat devam edecek

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında "tavan fiyat" uygulamasının 2018'de de devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Şimşek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi.

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Şimşek, şöyle devam etti:

"Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5'lik aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olacak"

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