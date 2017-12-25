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Trafik sigortasında tavan fiyat devam edecek

25.12.2017 - 09:32

Başbakan Yardımcısı Şimşek, trafik sigortasında "tavan fiyat" uygulamasının 2018'de de devam edeceğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sigorta şirketlerinin 9 ayda yaklaşık 240 milyon liralık zarar ettiğini tespit ettiklerini belirtti. Şimşek, "Şirketlerimizin sermayesinin erimemesi için azami prim tutarlarında bir defaya mahsus olmak üzere yıl başında yüzde 5 artış olacak" dedi.

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Şimşek, şöyle devam etti:

"Ancak mevcut uygulamada azami prim tutarlarına uygulanan yüzde 1,5'lik aylık artışlarda ise herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Bu şekilde vatandaşlarımızın yanı sıra sigorta sektörünün de zarar etmeyeceği orta yol bulunmuş olacak"


Etiketler

  • Mehmet Şimşek
  • trafik sigortası
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