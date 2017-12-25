Çeyrek altın ne kadar? ( 25 Aralık altın fiyatları )

Altının ons fiyatı, 1274 dolardan işlem görürken; gram altın 156,2 lira, çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 artışla 156 liradan tamamladı.

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Gram altın, yılın son haftasına yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 256 lira, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Son 2 haftadır yükseliş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen altında 1.274,98 dolardan işlem görüyor.

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