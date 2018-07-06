Vakıfbank'ta üst düzey atama

Abdi Serdar Üstünsalih Vakıfbank Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Üstünsalih, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun onayını müteakip yeni görevine başlayacak.

Vakıfbank, genel müdürlük organizasyonel yapısında değişiklik yaparak genel müdür yardımcısı atadı. Vakıfbank'ta Temel Bankacılık Uygulama ve Geliştirme Başkanı olarak görev yapmakta olan Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

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Üstünsalih, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) onayını müteakip yeni görevine başlayacak.

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