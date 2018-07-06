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İşte dünya tarihinin en büyük halka arzında son durum

06.07.2018 - 09:25
İşte dünya tarihinin en büyük halka arzında son durum

Wall Street Journal’ın haberine göre; kıdemli bir Aramco yetkilisinin "Arzın gerçekleşmeyeceği konusunda hemen herkes hemfikir" dediği ifade edildi.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun dünya borsa tarihinin en büyüğü olması beklenen halka arza giden yolu belirsizliğe girmiş olabilir. Wall Street Journal’ın haberine göre; Saudi Aramco ve Suudi Arabistan halka arza hazır değil. Haberde kıdemli bir Aramco yetkilisinin "Arzın gerçekleşmeyeceği konusunda hemen herkes hemfikir" dediği ifade edildi.

Haber üzerine görüşleri sorulan Aramco sözcüsü Suudi Arabistan enerji bakanlığı ve hükümet yetkilileri yorum yapmadı.

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MSCI, Suudi Arabistan’ı geçen ay Gelişen Piyasalar Endeksi’ne dahil ettiğini açıklamış, Franklin Templeton ülkenin endeksteki payının Aramco halka arzıyla yüzde 4’ün üzerine çıkabileceğini öngörmüştü. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih de Mayıs ayında Saudi Aramco halka arzının büyük ihtimalle 2019’da olacağını öngörmüştü.

Suudi yetkililer halka arzdan yüzde 5 hisse satışıyla 100 milyar dolar gelir bekliyor. Bu beklenti de Aramco’yu 2 trilyon dolarda değerliyor. Günde 10 milyon varil ham petrolün üzerinde bir üretimi olan Saudi Aramco, dünyadaki tüm petrol üretiminin yüzde 12'sini gerçekleştiriyor. Aynı zamanda Suudi Arabistan’ın bütçe gelirlerinin üçte ikisini de bu şirket tek başına sağlıyor.


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