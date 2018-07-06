Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 6 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar kuru 4.60 TL'den güne başlarken, şu dakikalarda 4.60 TL seviyesindeki seyrini sürdürüyor. Euro kuru ise 5.39 TL'de bulunuyor. Piyasalar, küresel gelişmeleri izleniyor.

Gelişmekte olan piyasalara gözlenen girişler ve içeride OHAL'in kaldırılacağına yönelik beklentilerle dolar, dün 4.58 TL seviyelerine kadar gerilerken yeni güne 4.60 TL'den başladı. Dolar kuru saat 13.36 itibarıyla 4.6072 TL'de hareket ederken; Euro kuru 5.3951 TL'de bulunuyordu.

##$$DOVIZWIDGET##$$

BU VERİLER TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde bugün saat 17.30'da Haziran ayı Hazine nakit dengesi açıklanacak. Yurt dışında ise saat 15.30'da ABD tarım dışı istihdam, işsizlik, saatlik ücretler ve dış ticaret dengesi verileri açıklanacak.

DOLARDA 4.55 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ

İntergral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, dün küresel olarak tüm gelişmekte olan ülkelere giriş olduğunu, bunun TL'ye sirayet ettiğini söyleyerek, "TL'de pozitif ayrışma vardı. Bunda seçim öncesinde TL'nin fazlaca baskı altında olmasının da etkisi var, o zamanki negatif ayrışmayı geri veriyoruz. OHAL'in kalkacak olması psikolojik olarak önemli ve olumlu. Kurda 4.55 seviyeleri önemli, buralarda TL'ye satış dolara alış gözleniyor. Gün içinde 4.56-4.57 seviyelerine gerileyebilir ancak 4.55'lere inse bile oralarda alımlar geliyor" dedi.

"Hem endeks hem de kurda bu olumlu havanın çok uzun soluklu olacağını söylemek zor" diyen Turşucu, "Kredi risk primleri (CDS) halen 300 baz puan etrafında hareket ediyor, risk algısı çok istediğimiz gibi değil, faizler çok yüksek, borsanın uzun soluklu bir yükseliş trendine girmesi için faizlerde bir düşme olması gerek. Bu olmadıkça endekste de kalıcı yükselişler olması kolay değil" diye konuştu.

"Son enflasyon gerçekleşmesinin ardından TCMB'nin Temmuz toplantısında bir hamle yapmasını beklediğini söyleyen Turşucu, "Enflasyondaki bir defalık bir artış değil, temmuz ve ağustos ayında da yıllık bazda yükselecek gibi görünüyor. Biraz daha reel faizi yükseltmek için en az 150 baz puan gibi bir artırım yapmasında fayda var. O yüzden 2 yıllık tahvil faizinde de yükselişler olabilir. Yükselmese bile düşüş olması çok mümkün değil" dedi.

Pazartesi günü açıklanacak kabinenin de beklendiğini söyleyen Turşucu, "Mehmet Şimşek olacak mı, olmayacak mı önemli. Olmazsa olumsuz etkisi olabilir ama sert kalıcı etkisi olacağını sanmıyorum. Gelecek süreç içinde nasıl uygulamalar ve söylem olacak bunlara bakılacak" dedi.

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yemin etmesi ardından cumhurbaşkanlığı kabinesi de açıklanacak.

TİCARET SAVAŞLARI RESMEN BAŞLADI

Küresel ticaret savaşlarına yönelik gelişmeler risk iştahı üzerinde baskı yarattığından piyasaların odağında. ABD'nin Çin'den ithal 34 milyar dolar tutarında 800'den fazla ürüne getirdiği gümrük vergisi TSİ 07.01 itibariyle yürürlüğe girdi. Çin ticaret bakanlığı ise ABD'nin gümrük vergilerinin yürürlüğe girmesinin kısa bir süre ardından misillemede bulunmak zorunda kaldığını açıkladı.

Dolar ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği gümrük vergisinin yürürlüğe girmesiyle başlıca para birimleri karşısında gerilerken, yatırımcılar temkinli olmaya devam ediyor. Piyasa dikkatleri günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında da son dönemde sert yükseliş hareketleri gözleniyor. Geçen hafta Perşembe günü yüzde 16.20'ye kadar gerileyen, enflasyon verisi öncesinde yüzde 16.98 seviyesinde olan 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi dün tarihi zirve olan yüzde 17.74 seviyesine kadar yükseldi.

Dün spot kapanışta ortalama yüzde 17.70, valörde son işlemde yüzde 17.51 seviyesindeydi.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün yüzde 20.02'ye kadar yükselerek 10 yılın zirvesine geldi. Dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.94, valörde son işlemde yüzde 19.89 seviyesindeydi.

Bluebay Asset'ten Timothy Ash, dün yazdığı notta, enflasyonun geldiği seviyeler ve yükselişin ne zaman duracağına dair endişeler, Hazine'nin son borçlanma programını revize etmesi, yeni ekonomi ekibinde yer alacak isimlere yönelik belirsizlik ile Erdoğan'ın faiz oranları konusundaki görüşleri ve bu konuda TCMB'yi ne kadar zorlayacağına yönelik devam eden endişelerin faiz tarafında baskı yarattığını söylemişti.