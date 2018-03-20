'Uludağ Ekonomi Zirvesi' zirvesi başlıyor

Türkiye ve dünyadan iş ve siyaset alanında önemli isimleri ağırlayacak ve bu yılki ana teması "Gelecek" olan zirve, 23-24 Mart'ta yapılacak.

Capital ve Ekonomist dergileri tarafından Uludağ'daki bir otelde bu yıl 7'ncisi yapılacak zirvede, iki gün boyunca iş, ekonomi ve siyaset dünyasının üst düzey isimleri görüşlerini aktaracak. Türkiye'den ve dünyadan bin 200'e yakın katılımcıyı ağırlayacak zirvenin bu yılki ana teması "Gelecek" olacak.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmacı olarak katılması beklenen zirvede, eski Hollanda Sağlık ve Spor Bakanı Ab Klink, Dow Hindistan Ortadoğu ve Türkiye Başkanı Luciano Poli, DaVinci Enstitüsü Gelecek Bilimcisi Thomas Frey, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Temel Kotil, Başbakanlık Hazine Müsteşarı Osman Çelik, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, TAV Hava Limanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Atlantik Konseyi Kıdemli Üyesi Anders Aslund ve Avrupa Genç Çiftçiler Konseyi Başkanı Jannes Maes gibi isimler de yer alacak.

Almanya, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, Nijerya, Amerika, Suudi Arabistan, Endonezya, Çin, Şili, İngiltere ve Danimarka gibi ülkelerden de katılımcılar konuşma yapacak.

Zirvenin açılışı 23 Mart'ta gerçekleştirilecek. Capital ve Ekonomist Dergileri Yayın Direktörü Mehmet Rauf Ateş, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş ve Dow Hindistan, Orta Doğu ve Türkiye Başkanı Poli zirvenin açılışında birer konuşma yapacak.

Ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, zirveye katılan iş dünyasının temsilcilerine hitap edecek.

İki günde toplam 15 oturumun gerçekleştirileceği zirve, bu yıl ilk kez düzenlenecek "Stars Of Region Yarışması" ve ödül töreniyle sona erecek.

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