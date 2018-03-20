Çin'in yeni Merkez Bankası Başkanı umut veriyor

Çin Merkez Bankası (PBOC) Başkanlığı'na ise Yi Gang atandı. Ülkede, Çin Devlet Konseyi tarafından yeni kabine yapısının 26 bakanlık ve komisyondan oluşturulmasını sağlayan "Kurumsal Reform Taslağı" kabul edilerek, kabine yeniden yapılandırılmıştı.

Kabineden 15 bakan veya bakan yardımcısı seviyesinde birimin çıkarılmasını sağlayan reformun, hükümetin hizmet odaklı, daha etkili ve etkin yapıda olmasını sağlayacağı ve bu adımla risk önleme, fakirlikle mücadele, kirliliğin kontrol altına alınması gibi konulara öncelik verildiği kaydedilmişti.

Çin Merkez Bankası'na yapılan yeni atamanın ardından Çin borsası da haftanın ilk işlem gününü yüzde 0,29 artışla tamamladı.Piyasalarda Yi Gang'ın atanmasının Çin'in mevcut para politikasında devamlığı sağlamak istediği anlamına geldiğine dair yorumlar yer aldı.

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtlayan TD Securities Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Christian Maggio, Merkez Bankası (PBOC) Başkanlığı'na Yi Gang'ın getirilmesinin piyasalar tarafından olumlu karşılanacağını belirtti. Maggio, Yi'nin Çin Merkez Bankası'nın başına gelmesinin ülkede reformların, serbest kur rejimine geçişin ve ülkeye yabancı yatırımları çekmeye yönelik çabaların devamlılığının sağlanacağı anlamına geldiğini ifade etti.

Yi'nin 2008'den bu yana Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olduğunu anımsatan Maggio, eski Çin Merkez Bankası Başkan Zhou Xiaochuan'ın döviz kuru mekanizmasıyla ilgili çalışmalarında da önemli bir role sahip olduğunu aktardı. Maggio, Yi Gang'ın Çin Devlet Başkanı Şi'nin Ekonomi Danışmanı Liu He'ye bağlı çalışmak zorunda olduğunu anlatan Maagio, buna karşın Çin Merkez Bankası'nın

bankacılık düzenlemeleri konusunda yetkiye sahip olduğu sürece Yi'nin Liu'dan daha fazla faaliyet alanına sahip olacağını vurguladı.

Yi Gang'ın 2009 ve 2016'da Çin Ulusal Döviz İdaresi'nin (SAFE) direktörlüğünü yaptığını kaydeden Maggio, bu sebepten dolayı ülkenin döviz kuru politikasında da tecrübeli olduğunu belirtti.

" ÇİN MERKEZ BANKASI İÇİN İYİ HABER"

Berenberg Ekonomisti Wolf-Fabian Hungenland da Yi Gang'ın Çin Merkez Bankası'nın başına gelmesinin iyi bir haber olduğunu ifade etti. Yi Gang'ın Çin'in para politikasında öngörülebilirlik ve istikrarı temsil ettiğini anlatan Hungerland, ülkenin ticaret politikasının son zamanlarda daha belirsiz olduğu bir dönemde bunun olumlu karşılanan bir gelişme olduğunu söyledi.

Rabobank Asya-Pasifik Finansal Piyasalar Başkanı Michael Every ise Çin Merkez Bankası'nın kişilere bağlı bir kurum olmadığını belirterek, bu gelişmenin kayda değer bir sonucu olmayacağı öngörüsünde bulundu.

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