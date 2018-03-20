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Goldman Sachs'tan piyasalara 'kırılganlık' uyarısı

20.03.2018 - 12:35

Goldman Sachs'a göre, son süreçte yaşanan belirsizlik nedeniyle piyasaların en büyük düşmanı, yine piyasaların kendisi...

Goldman Sachs ekonomistlerinden Charles Himmelberg, şubat ayı başında borsada yaşanan depremin CBOE'nin Volatilite Endeksi'nde artışa yol açtığını ve bunun finansal kırılganlığın göstergesi olduğunu belirtti.

Himmelberg, bankanın müşterilerine gönderdiği notta, piyasaların gergin olduğu bir dönemde likiditede görülen kuruluğun endişe verici olduğunu vurguladı.

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"Gelecekte likiditede yaşanan sorunların, mevcut koşullarda fiyat düşüşlerine yol açacağı" uyarısında bulunan Himmelberg, "Likidite işlemleri göründüğünden kötü olabilir. Çünkü birçok büyük piyasada işlem hacimlerinde sermaye yerine hız egemen" dedi.

Himmelberg raporunda, "Bu yüzden döngü riskleri arasında piyasaların kendisinin de olduğunu düşünüyoruz. Belirsizlik yüksekken likiditenin yeni kaldıraç olduğunu düşünmek için sebepler var" ifadelerini kullandı.


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