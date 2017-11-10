Uber'e Japon dopingi geliyor

İki yıl içerisinde halka açılmayı planlayan Uber`in en önemli yatırımcısı Japonya bankası Softbank olabilir.

Online uygulama yoluyla araç kiralama hizmeti sunan Uber, 2019'da halka açılmayı, halka açıldığında yaklaşık yüzde 20 hissesini Japon bankacılık devi Softbank'a satmayı planlıyor. Kurucularından Travis Kalanick'in geçen hafta halka arz için tarih vermesinin ardından Uber ve Softbank arasındaki görüşmeler devam ediyor. Şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi, anlaşmanın henüz gerçekleşmediğini ancak gerçekleşeceğini söyledi.

Açıklamasında altı ay içerisinde ABD'nin Uber için kârlı bir pazar olmayacağını söyleyen Khosrowshahi, Londra'da eylül ayında işletme lisanslarının ellerinden alınmasından sonra şirketin yeniden Londra sokaklarına çıkmaya çalıştığını aktardı.

Mevcut piyasa değeri 69 milyar dolar seviyesinde olan Uber'in Softbank'la anlaşması şirkete, 1 ila 1,25 milyar dolar gelir sağlayacak.

İki taraf arasındaki pazarlık, fiyat üzerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle beklenenden uzun sürdü. Hafta başında Softbank CEO'su Masayoshi Son, bankasının hâlâ anlaşmadan çekilebileceğini ve Uber'in rakibi Lyft'e yatırım yapabileceğini söylemişti.

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