"Kripto para birimleri balon"

UBS Başekonomisti Donovan, kripto para birimlerini 'balon' olarak niteledi.

UBS Başekonomisti Paul Donovan, ABD'de vergi reformunun ancak gelecek yıl olabileceğini belirtti. Donovan, reformun ekonomik büyüme üzerinde çok büyük etkisi olmayacağını ifade etti.

Fed Başkanı Janet Yellen'ın gelecek Şubat'ta görev süresinin dolmasının ardından Fed'in yeni Başkan'la daha şahin olup olmayacağına dair soruya "daha şahin olacağını ya da politikada çok büyük değişiklik olacağını düşünmüyorum. Yellen görevi tamamen mi bırakacak bilmiyoruz. Çünkü kendisi yönetici olarak 10 yıl daha görev yapabilir. Yellen politika belirlemede çok büyük rol oynamıştı. Bence Jerome Powell da ardından gidecek ve faiz oranları beklediğimiz şekilde artacak" yanıtını verdi.

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Global olarak bakıldığında çok fazla balon oluştuğunu düşünmediğini kaydeden Donovan "Ancak kripto para birimleri kesinlikle bir balon ama bunlar piyasanın küçük kısmını oluşturduğu için ekonominin geneline tehdit oluşturmuyorlar" dedi. Uzman, global ekonomide aşırı ısınma emaraleri görmediğini bu nedenle gelecek yıl ekonomik resesyon yaşanmasının düşük ihtimal olduğunu savundu.

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