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Sırbistan'dan 'TL' kararı

10.11.2017 - 13:48

Sırbistan, yerel döviz piyasasında işlem gören yabancı paralar arasına Türk Lirası`nı da dahil edeceğini açıkladı.

Sırbistan Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada yerel döviz piyasasında işlem gören yabancı paralar arasına Türk Lirası'nı da dahil edeceğini duyurdu. Bankalararası döviz piyasasında merkez bankası tarafından alım-satımı yapılabilecek Türk Lirası kararı ile ilgili şu gerekçe gösterildi:

"Sırbistan'ın dış ticaretinde Türkiye Cumhuriyeti'nin payı ve ikili ilişkilerin gelecekte güçlenme potansiyeli olan ekonomik ilişkileri kararın alınmasında etkili oldu. Türkiye vatandaşı ziyaretçilerin sayısının giderek artması da göz önünde bulunduruldu. Ayrıca, Türk Lirası'nı döviz piyasasına dahil etmek, Türkiye ve Sırbistan arasındaki iş ilişkilerini kolaylaştırarak, iki ülke arası ticaret üzerinde olumlu etki bırakacaktır. Kararın, ülkeler arası ekonomik projeleri hayata geçirmede cesaret verici olması da beklenmektedir."

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Banka, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri listesinde TRY ve 949 kodlarıyla 1 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleme gireceğini belirtti.

Her ikisi de Avrupa Birliği tam üye adayı olan Türkiye ve Sırbistan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce Belgrad'a yaptığı ziyaret sırasında yatırım ve ticaret gibi alanlarda ikili ilişkileri geliştirmeye karar vermişlerdi.


Etiketler

  • dış ticaret
  • Türk Lirası
  • döviz piyasası
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