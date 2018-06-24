TÜSİAD Başkanı Bilecik'ten 'seçim' mesajı

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, seçime ilişkin Twitter hesabı açıklama yaptı. TÜSİAD Başkanı Bilecik mesajında "Bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!" dedi.

TÜSİAD Başkanı Bilecek'in mesajı şöyle:

"Demokratik ve güçlü bir gelecek için herkesin oy vermesini ve seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Oy vermek ve verdiğimiz oylara sahip çıkmak, en önemli vatandaşlık görevidir.

Çünkü bugün sandıktan yalnızca oy değil, Türkiye’nin geleceği çıkacak!"