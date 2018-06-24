Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 24 Haziran dolar fiyatları )

Merakla beklenen seçim sonuçları gelmeye devam ederken; cuma gününü 4.6770 TL’den tamamlayan dolar kuru, illikit piyasada ilk işlemlerde 4.6715 TL seviyesinden işlem gördü. Dolar kuru ilerleyen saatlerde 4.59 TL'nin altını görürken, şu dakikalarda 4.59 TL seviyesinde hareket ediyor.

Şenay Zeren

Piyasaların da merakla beklediği tarihi seçimde sonuçlar gelmeye devam ederken, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde oy oranları da belli olmaya başladı. Cuma gününü 4.6770 TL’den tamamlayan dolar kuru, illikit piyasada ilk işlemlerde 4.6715 TL'de hareket etti. Dolar, ilerleyen saatlerde düşüşünü sürdürerek psikolojik seviye olan 4.60 TL'nin altına gevşerken; en düşük 4.5868 TL'yi gördü. Dolar, saat 00.24 itibarıyla 4.5901 TL'de bulunurken, Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 1.79 primli seyrediyor.

Piyasa uzmanları, hafta açılışında pozitif bir seyir beklerken, ilerleyen günlerde de bu pozitif etkinin devam etmesini bekliyor

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DOLARDA AŞAĞI YÖNLÜ HAREKET GÖREBİLİRİZ

Global Menkul Değerler Analisti Rıdvan Baştürk, "Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda Erdoğan kazanırken, parlamento çoğunluğunu ise Cumhur İttifakı alıyor. Seçim öncesinde yapılan anketlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceği, parlamento çoğunluğunun ise muhalefet kanadına geçebileceğine yönelik beklentiler oldukça yüksekti. Eğer şu anki sonuçlar geçerli kılınır yani Cumhurbaşkanı Erdoğan olur ve parlamento çoğunluğunu Cumhur ittifakı alırsa ‘’bölünmüş Ankara’’ olmaması piyasalar açısından iyimser bir tablo oluşturabilecektir. Bu sonuç gerçekleşirse, yatırımcılar ekonomi politikaları ve para politikasının kontrolü üzerine yoğunlaşacaktır" şeklinde söyledi.

Baştürk şöyle devam etti: Kısacası yukarıda bahsettiğimiz sonuçlar TL varlıklar için ilk aşamada bir miktar iyimserlik yaratabilir ancak bu iyimserliğin devam edip etmemesi mevcut söylemlerin sürdürülüp sürdürülmemesiyle ilişkili olacaktır. Yılbaşından bu yana hem TL’de hem de borsada gelişen ülke piyasalarına göre negatif ayrışmalar yaşandı. Özellikle borsadaki iskonto yüzde 50 civarına yaklaştı. Ancak küresel bazda risk iştahı geçen yıla göre oldukça azaldı. FED’in bilanço daraltması ve faiz artırımlarına devam ediyor olması diğer yandan da ECB’nin yıl sonunda tahvil alım programına son verecek olması nedeniyle yurtdışı piyasalar geçen yılki gibi bir ralliye pek müsait gözükmüyor. Ancak gelinen mevcut iskontolar en azından TL varlıkların normalleşme sürecine girmesi için alan sağlamaktadır. Bu nedenle mevcut yönetimin pozitif adımlar atması durumunda bu iskonto bir yere kadar kapanabilir.

PİYASALAR NASIL HAREKET EDEBİLİR?

Global Menkul Değerler Analisti Baştürk piyasaların olası tepkisini ise şöyle değerlendirdi: "Bu aşamada hafta açılışı itibarıyla dolarda aşağı yönlü bir hareket görebiliriz. Bu açılışın kuvvetine göre de borsada pozitif bir açılış ön planda olabilir. Ancak yinede ilk aşamada volatilitenin oldukça yüksek olacağını ve yurtdışı gelişmelerin de mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizmek gerekiyor. Gelecek resmi sonuçlarda Cumhurbaşkanlığı seçimi veya parlamento çoğunluğunda bir değişiklik olması durumunda TL varlıkların tepkisi de farklı olacaktır."

PİYASALAR ILIMLI POZİTİF ETKİLENECEK

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "Seçimlerin herhangi bir siyasi tıkanıklık veya kargaşaya neden olmadan geride kalmasının piyasaları ılımlı pozitif etkileyeceği görüşündeyim. Geride bıraktığımız üç buçuk aylık dönemde dolar 3,95 TL'den 4,65 TL'ye yükselirken borsa 115 bin puandan 96 bin puana geriledi" dedi.

Karayazıcı değerlendirmelerine şunları ekledi: "Seçim belirsizliği ve uygulanacak para ve ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik bu tahribatın ana besin kaynakları olmuştu. Bu iki gerekçeden birinin ortadan kalkması önemli. Hafta açılışında yaşanması muhtemel ılımlı pozitif etkinin ilerleyen gün ve haftalarda güçlü pozitif etkiye dönüşmesi pekala mümkün. Ancak bunun için ekonomi yönetimin belirlenmesi ki gözler özellikle Mehmet Şimşek'i arayacaktır ve güven verici adımların atılması gerekiyor."

GLOBAL PİYASALARDAKİ SEYİR ÖNEMLİ OLACAK

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, "Öncelikle seçimlerin sona ermesi ile birlikte piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması olumlu. Son bir haftadır seçim belirsizliğinin yarattığı baskıyı fiyatlamalar üzerinde hissediyorduk. Özellikle Meclis aritmetiği ile başkan arasında zıt bir oluşum olabileceğine yönelik belirsizliklerin borsada fiyatlandığını düşünüyorum. Belirsizliğin sona ermiş olması ile piyasaların ilk tepkisinin pozitif olabileceğini söylemek mümkün. Borsada yükseliş ve dolar kurunda düşüş görebiliriz. Ancak bunun ne derece şiddetli ve sürekli olacağını göreceğiz. Piyasaların bu olumlu tepkinin ardından özellikle ekonomi konusunda yapılacak söylemleri bekleyeceğini ve izleyeceğini düşünüyorum. Para politikası ve faizler konusunda verilecek mesajlar özellikle yakından takip edilecek. Diğer yandan ekonomi yönetiminde yer alacak kadro ve isimler piyasaların bekle gör sürecinde izlenecektir diye düşünüyorum. Orta vadede ise atılacak adımlar ve piyasalara verilecek güven önemli olacak. Buna ek olarak Mecliste yasama konusunda AKP'nin bir ittifaka gitme zorunluluğu doğmuş görünüyor. Bu durum piyasalarda olumlu fiyatlamayı engellemez ancak sınırlandırabilir. Orta vadede yasama konusunda nasıl bir uyum oluşacağı önemli olacak görünüyor. Bunun ötesinde kısa vadede daha öncelikle ekonomi ve para politikasındaki söylemler önemli olacaktır" dedi.

Turşucu teknik olarak ise şöyle değerlendirdi: "Endekste 98 bin 300 seviyesindeki 22 günlük ortalama ilk tepki yükselişinde test edilebilir. BIST100 endeksinin ilerleyen günlerde 98 bin 300 seviyesi üzerine yerleşmesi durumunda ise gelecek haftalarda 102 bin bölgesindeki 50-günlük ortalama direnci yeni bir hedef olabilir. Buna karşın endeksin 98 bin 300 seviyesini geçmekte başarısız kalması durumunda ise kar satışları etkili olabilir. Dolar kurunda ise 4.62 seviyesindeki ortalama desteğinin altında seyirler oluşması durumunda ilerleyen süreçte 4.45 seviyesindeki destek noktasına doğru gerileme devam edebilir. Buna karşın dolar/TL'nin 4.62 desteğinin altına gerilemede başarısız kalması durumunda ise yeniden yukarı tepki yükselişleri görebiliriz. Tabii global piyasalardaki seyirlerin ve atmosferin hangi yönde etkili olacağı önemli olacak"