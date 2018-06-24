Dahilde işleme rejimi kapsamında mayıs ayında 743 firma için izin belgesi düzenlendi.

Ekonomi Bakanlığının mayıs ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin, vergi, resim ve harç istisnasıyla firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mayısta 743 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi. 3 yurt içi satış ve teslim belgesi, 8 hariçte işleme izin belgesi, 119 vergi, resim ve harç istisnası belgesi düzenlendi.

Öte yandan, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 17 oldu.