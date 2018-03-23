TÜSİAD Başkanı Bilecik: Emin adımlarla yürümeliyiz

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bilecik, "Umudu kaybetmeden, şemsiyeleri de bırakmadan emin adımlarla yürümeliyiz" dedi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu. Bilecik, "Dünyada 10 yıl önce ismi olmayan yüzlerce marka, iş yapma biçimlerini değiştirdi. Artık yapay zekanın, robotların konuşulmadığı hiçbir toplantı yok" dedi.

Erol Bilecik, "Son sözü kim söyleyecek? Fırsatlar mı yoksa riskler mi? Ne iş yaparsak yapalım teknoloji kullanırsak fırsat kazanacaktır" diye konuştu. Bilecik, fırsatların hazırlığı olanların önüne geldiğini dile getirdi.

"UMUDU KAYBETMEYELİM, ŞEMSİYELERİ DE BIRAKMAYALIM"

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"Dünyadaki en büyük problemlerin başında korumacılık geliyor" şeklinde konuşan Bilecik, "Umudu kaybetmeden, şemsiyeleri de bırakmadan emin adımlarla yürümeliyiz" yorumunu yaptı.

"OHAL TEDBİRLERİNDEN BİRAZ HIZLI VAZGEÇMELİYİZ"

Bilecik, "Acaba demokratik gidişatta herhangi bir eksiğimiz oluyor mu? Normalleşme sürecinin biraz daha hızlanması gerekir. Neredeyse 2 yıldır devam eden OHAL tedbirlerinden biraz hızlı vazgeçmemiz gerekir. Hukukun üstünlüğü konusunda bakan bir perspektifte olmamız gerekir" diye konuştu.

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