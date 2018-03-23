Draghi'den 4 orta vadeli risk uyarısı

ECB Başkanı Draghi, Avrupa hükümetlerinin harcamaları artırmasının ekonomi için orta vadeli risk oluşturacağını söyledi. Draghi, çoğu Avrupa dışından 4 orta vadeli risk bulunduğunu da vurguladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, AB liderler zirvesinde yaptığı konuşmada, Avrupa hükümetlerinin büyümenin toparlandığı bir ortamda harcamaları artırmayı planlamalarının ekonomi için orta vadeli bir risk oluşturduğu konusunda uyardı.

AB liderlerine brifing veren Draghi, Avrupa ekonomisinin tüketimi temel alarak değişmeyen bir ivme ile büyümekte olduğunu, konutları da içeren yatırımların 10 yıl önceki krizden bu yana görülmeyen oranlarda artmakta olduğunu vurguladı.

Düşen özel sektör borcu ve bankaların iyileşen sermaye rasyolarının bu pozitif resme eklendiğini belirten Draghi, ancak çoğu Avrupa dışından 4 orta vadeli risk bulunduğunu da vurguladı.

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İlk risk olarak ticarette korumacılık trendlerine işaret eden Draghi, ikinci olarak ise finansal regülasyonların gevşetilmeye çalışılmasını gösterdi. Draghi, regülasyonların gevşetilmesinin geçmişte krizi tetikleyici rol oynadığını hatırlattı.

Üçüncü risk olarak varlıklarda bir yeniden fiyatlama yaşanmasını işaret eden Draghi, ABD hisselerinde bu yılın başında keskin satışlar yaşanmasını buna örnek gösterdi.

Dördüncü risk olarak ise konjonktür yanlısı mali politikaları işaret eden Draghi, buna örnek olarak ABD'deki vergi reformu ve harcama planlarına dikkat çekti. Draghi, AB üyesi birçok ülkenin de ekonomilerinin büyümeye başlamış olmalarına rağmen kemer sıkma tedbirlerini gevşetmeyi ve harcamaları artırmayı planladıklarını kaydetti.

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