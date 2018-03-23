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Akfen rüzgara 1,6 milyar lira yatıracak

23.03.2018 - 09:55

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Çanakkale ve Denizli'de inşa edeceği dört rüzgar enerjisi santrali için 1,6 milyar liralık yatırım yapacak.

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ, Çanakkale ve Denizli'de inşa edeceği dört rüzgar enerjisi santrali için 1,6 milyar lira yatırım yapacak. Şirketten yapılan açıklamada, Çanakkale'de üç, Denizli'de de bir rüzgar santrali inşa edileceği belirtildi. 

Kurulu gücü toplam 242 megavat olacak santrallerde yıllık 835 milyon kilovatsaat elektrik üretimi yapılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Toplam 1,6 milyar liraya mal olacak 4 projedeki 79,5 metre yüksekliğindeki 81 rüzgar türbini Siemens Gamesa tarafından sağlanacak. Projeler bu yılın sonu itibarıyla devreye girmeye başladığında, 310 bin hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak. Rüzgar, güneş ve hidroelektrik olmak üzere sadece yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmeye odaklanan ve bu alanda 2020'ye kadar bin megavatlık temiz kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Akfen Yenilenebilir Enerji, ilk rüzgar projelerini Çanakkale ve Denizli'de hayata geçirecek. Çanakkale'de 99 megavatlık Üçpınar rüzgar enerjisi santrali (RES), 51 megavatlık Hasanoba RES ve 26 megavatlık Kocalar RES ile Denizli'de 66 megavatlık Denizli RES hayata geçirilecek." 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ Genel Müdür Vekili Kayrıl Karabeyoğlu şu anda şirketin yerli ve yenilenebilir enerjide 245 megavat kurulu kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Karabeyoğlu, bu alandaki yatırımlarına Çanakkale ve Denizli'deki rüzgar santralleri ile devam edeceklerini vurgulayarak "Teşvikler ve projelerle birlikte yenilenebilir enerjinin Türkiye'de bu kadar ilgi gördüğü ortamda şirket olarak hayata geçirdiğimiz temiz enerji platformumuzu yeni yatırımlarla sürekli olarak güçlendireceğiz." ifadesini kullandı. 


Etiketler

  • Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ
  • rüzgar enerjisi santrali
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