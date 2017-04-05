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TÜRSAB'dan booking açıklaması

05.04.2017 - 14:29 | Son Güncelleme : 05.04.2017 - 14:42

TÜRSAB Başkanı Ulusoy, Booking.com'a gelip Türkiye'de şirket kurmalarını tavsiye ederken "Biz gidip Almanya'da İsviçre'de aynı şeyi yapıyor muyuz?" şeklinde konuştu.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy ve TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürcün açtıkları dava sonrası Booking.com’un kapatılmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Başaran Ulusoy, “Hukuk devleti olan Türkiye'deki kanunlar çerçevesinde mücadelemizi yaptık. Mahkeme bunu haklı gördü. Türkiye Otelciler Birliği bize teşekkür yazısı yazdı. Onlar da herhalde mahkemenin bu kararı vereceğini beklemiyorlardı. Onlar en iyi fiyatı verdiği zaman, burada portalları olanlar en iyi fiyatı vermiyorlar mı? Onların portalları yok mu? Onlar otel satmıyorlar mı? Ama onlar da rekabet edemiyorlar. Sabrettiler onlar da bize güvendiler. Biz de gereğini yaptık. Bu adımlar haksız rekabeti ortadan kaldıracak olan adımlar. Gelsinler, şirketlerini kursunlar, eşit şartlarda mücadele etsinler, diyecek bir şeyimiz yok. Ama siz kalkıp da 'en iyi fiyat bizde' derseniz… Yurtdışında gelenlere müdahale yapmadık, biz tamamen yurtiçindeki satışlara yönelik yaptık. Biz ayrı bir portal mı kuracaktık, o zaman bizim acentelerimiz ne olacak? Onlar bu işleri yapıyorlar ve gayet başarılılar. Garanti oda adı altında 30-40 odayı kapatıyorsunuz sonra ben oda istediğim zaman bana yok diyorsunuz, otel boş" dedi.

"BEN AYNISINI BAŞKA ÜLKEDE YAPIYOR MUYUM?"

Ulusoy, “Haksız rekabeti ortadan kaldıracak çalışmalar yapacaklar. Ne demek 'en iyi fiyat bizde, en iyi oda bizde, en iyi otel bizde'. Peki arkadaşlarımın yaptıkları ne oluyor? Onlar da eşit şartlarda sahaya çıksınlar. Garanti oda sayısında anlayış göstersinler ve şirketlerini burada kursunlar. Ben aynısını Almanya'da, İsviçre'de yapabiliyor muyum? Onların kanunlarına uyuyorum, gittiğimiz yerin kanununa uyuyoruz, uymak mecburiyetindeyiz. Dışarıya en fazla açılan kurumlardan bir tanesiyiz" diye konuştu.

"BOOKİNG'E KARŞI DEĞİLİZ"

Başaran Ulusoy, “Booking.com'a karşı olan bir kurum değiliz. Ama bizim arkadaşlarımızın eşit şartlarda çalışabileceği, eşit şart mücadele edebileceği, haksız rekabeti ortadan kaldıran davranışların olması lazım" dedi.

"GAZETELERE BAKSINLAR"

Başaran Ulusoy ve Çetin Gürcün açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Başaran Ulusoy, bir gazetecinin küçük otellerin durumda şikayetçi olduğunu ve tüketicilerin bu otellere nasıl ulaşacaklarını sorması üzerine “Onlar hiç meraklanmasınlar ulusal gazetelerimizin sayfalarını açsınlar, portalları gördükleri zaman girsinler" dedi.

TÜRSAB Genel Sekreteri Çetin Gürsel de aynı soruyla ilgili olarak, “Bu birkaç gündür gerçekten çok ses çıkaran, esas bilgi kirliliğini yaratan küçük çaplı butik otellerin, küçük otellerin yüksek perdeden konuşan birlikleri var. Birlikleri onlara bir çözüm bulmaya çalışsın. Booking.com ve benzeri portallara verdikleri fiyatları üyelerimize versinler, Türkiye'deki portallara versinler, bakın nasıl satılıyor" dedi.


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