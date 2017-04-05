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Dev projeye 4 teklif geldi

05.04.2017 - 14:27

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesinde, Tecnimont Civil Construction SPA, Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığı, Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığı ve Yüksel Proje Uluslararası AŞ teklif verdi. İhale sonucu değerlendirmelerin ardından açıklanacak.

Üç Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'nin etüt, proje, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri ihalesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünde gerçekleştirildi.

İhale Komisyonu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şamil Kayalak, yap-işlet-devret (YİD) modeliyle ihale edilmesi planlanan proje kapsamında Avrupa yakası TEM Hasdal Kavşağı-Anadolu Yakası TEM Çamlık Kavşağı arasında 16,5 kilometre uzunluğunda 2x2 şerit karayolu bağlantısı ile Avrupa yakası Bakırköy-İncirli-Söğütlüçeşme arasında 31 kilometre uzunluğunda ve 14 istasyondan oluşan metro hattının yapılacağını söyledi.

Projenin ihalesinin Yüksek Planlama Kurulu (YPK) kararı alınmasının ardından gerçekleştirilmesinin planlandığını ifade eden Kayalak, etüt-proje işinde kara, deniz ve Haliç sondajları, jeofizik, geoteknik ve jeolojik araştırmalar, güzergah çalışmaları, ön projeler ile ön ve nihai fizibilite etütlerinin yaptırılacağını bildirdi.

Kayalak, projenin söz konusu hizmetlerinin yaklaşık maliyetinin 36 milyon 591 bin 134,32 lira olduğunu belirterek, ihalede 87,96 puan alan Tecnimont Civil Construction SPA'nın 20 milyon 500 bin lira, 91,27 puan alan Italfer SPA-Sintagma Srl İş Ortaklığının 24 milyon 760 bin lira, 92,09 puan alan Arcadis-Prota Mühendislik Proje Danışmanlık Hizmetleri AŞ İş Ortaklığının 32 milyon 950 bin lira ve 100 puan alan Yüksel Proje Uluslararası AŞ'nin 28 milyon 835 bin lira teklif verdiğini kaydetti.

Kayalak, teknik ve mali açıdan puanlamaları ve değerlendirmelerin ardından ihale sonucunun açıklanacağını belirtti.

İhale komisyonu firmaların dosyalarını incelemek üzere çalışmalarına başladı.

BÜYÜKLÜĞÜ VE KAPSAMIYLA DÜNYADA İLK OLACAK

İstanbul Boğazı'nın altından geçecek tünelde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu bulunacak. Tünelin, orta katında geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve alt katında da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol yer alacak.

Büyüklüğü ve kapsamıyla dünyada ilk olacak projenin birinci ayağı, Avrupa yakasında E-5 aksında İncirli'den başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye kadar uzanan yüksek kapasiteli ve hızlı metro sisteminden, ikinci ayağı ise Avrupa yakasında TEM otoyolu aksında Hasdal Kavşağı'ndan başlayan ve İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu yakasında Çamlık Kavşağı'na bağlanan 2x2 şeritli karayolu sisteminden oluşacak.

GÜNDE 6,5 MİLYON YOLCU YARARLANACAK

Tünel, TEM otoyolu, E-5 karayolu, Kuzey Marmara otoyolu ve 9 metro hattıyla entegre edilecek. YİD modeliyle 5 yılda tamamlanması hedeflenen tünelin kullanıma geçmesiyle Avrupa yakasında İncirli'den Anadolu yakasında Söğütlüçeşme'ye, 31 kilometre uzunluğunda 14 istasyondan oluşacak hızlı metroyla yaklaşık 40 dakikada ulaşılacak.

Avrupa yakasında Hasdal kavşağından Anadolu yakasında Çamlık kavşağına karayoluyla yaklaşık 14 dakikada geçilecek.

Hattan günde 6,5 milyon yolcunun yararlanması bekleniyor.


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