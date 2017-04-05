JPMorgan'ın başkanı söylemlerini yumuşattı

JPMorgan'ın başkanı, önümüzdeki iki yıl içinde İngiltere'deki kadrolarının çoğunu başka bir yere taşımayı planlamadığını söyleyerek Brexit'in etkisi konusunda daha önceki söylemini yumuşattı.

Amerikan bankası JPMorgan CEO'su Jamie Dimon geçtiğimiz yıl Bournemouth'ta işverenlerle yaptığı konuşmada bankanın İngiltere'deki 16,000 kişilik kadrosundan 4,000'ini başka bir yere taşımak zorunda kalabileceğini belirtmişti.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dimon'ın duruşu her ne kadar yumuşamış görünse de dün yaptığı açıklamada kendilerini İngiltere'nin AB ortak pazarına erişimi kaybedeceğini öngören "sert Brexit" durumuna hazırlandıklarını belirtti.

Dimon, AB'nin parçalanabileceği ihtimalinin de arttığını ve bunun gerçekleşmesi halinde "yıkıcı" ekonomik ve siyasi etkilerinin olacağını belirtti.

Etiketler