ABD istihdam verisi sürpriz yaptı

ABD'de özel sektör istihdamı Mart ayında ekonomistlerin tahminlerinin oldukça üzerinde gerçekleşerek 263,000 arttı.

ABD istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistlerin tahmin medyanı ADP Ulusal İstihdam Raporunun 187,000 artış göstereceği şeklinde gerçekleşirken, tahminler 110,000 ile 225,000 arasında değişiklik gösterdi.

Özel sektör istihdamı Şubat ayı için ise 298,000'den 245,000'e indirildi.

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ABD'de bu Cuma günü Çalışma Bakanlığı hem özel sektör hem de kamu sektörü istihdamını kapsayan tarım dışı istihdam rakamlarını açıklayacak. Reuters anketine katılan ekonomistler Şubat'ta 227,000 olan tarım dışı istihdam rakamının Mart ayında 175,000 artmış olduğunu tahmin ediyor.

İşsizlik oranının ise bir ay önceki seviye olan yüzde 4.7'de sabit kalması bekleniyor.

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