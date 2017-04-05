Fed tutanaklarında 'faiz artışı' mesajı

Fed'in Mart ayı tutanaklarında, kademeli faiz artışlarının uygun olduğu görüşünün sürdüğü bildirildi.

Fed'in dün akşam açıklanan Mart ayı toplantı tutanaklarında birçok politika yapıcısının, ekonomik verilerin pozitif kalmaya devam etmesi durumunda merkez bankasının 4.5 trilyon dolarlık bilançosunu yılın ilerleyen dönemlerinde azaltmaya başlaması gerektiğini düşünüyor.

Fed'in faizleri artırmak için bir ret oyuna karşılık dokuz kabul oyuyla karar aldığı toplantının tutanakları aynı zamanda komitenin merkez bankasının yatırımları konusunda da bir tartışma yaşadığını gösterdi.

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Fed tutanaklarında, "Ekonominin beklendiği gibi bir performans göstermeye devam edeceğini varsayarsak, katılımcıların çoğu faiz oranlarındaki kademeli artışın devam edeceğini öngörüyor ve Fed'in yeniden yatırım politikasının değiştirilmesinin yılın ilerleyen zamanlarında uygun olacağını değerlendiriyor" denildi.

ABD Hazine tahvil getirileri, tutanakların açıklanmasının ardından keskin bir yükseliş gösterdikten sonra yeniden düşüşe geçti. Wall Street hisseleri düşerken, dolar da kısa bir süreliğine değer kaybı yaşadı.

Fed tutanaklarında, politika yapıcıların bilanço politikasında değişikliğin ekonomik ve mali şartlara bağlı olması gerektiği konusunda fikir birliğinde olduğu görüldü.