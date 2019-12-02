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TÜRSAB Başkanlığına yeniden Firuz Bağlıkaya seçildi

02.12.2019 - 08:59
TÜRSAB Başkanlığına yeniden Firuz Bağlıkaya seçildi | Ekonomi Haberleri

Sandık başına giden 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentesi temsilcisinden 2 bin 510 oy alan Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Başkanlığını 3 yıl sürdürecek.

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB 24. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan yönetim, denetim ve disiplin kurulları seçimleri tamamlandı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen seçimde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 4 bin 45 seyahat acentesi temsilcisi oy kullandı.

Rekor katılımın sağlandığı seçimin kazananı yüzde 63'lük rekor oy alan Firuz Bağlıkaya'nın listesi oldu. Sandık başına giden 4 bin 45 TÜRSAB üyesi seyahat acentesi temsilcisinden 2 bin 510 oy alan Bağlıkaya, ikinci kez TÜRSAB Başkanı oldu. Bağlıkaya, 3 yıl süreyle TÜRSAB Başkanlığı yapacak.

Bu arada, TÜRSAB Başkanlığı için adaylıklarını açıklayan ve seçim kampanyalarını ayrı ayrı yürüten Davut Günaydın, Tansu Demir, Hasan Erdem seçim öncesinde birleşme kararı aldı. 3 aday ortak hazırladıkları beyaz listeyle seçime girdi. Davut Günaydın'ın başkan adaylığındaki ortak liste, 1464 oy aldı.

"KONGREMİZ SON DERECE KARDEŞÇE GEÇTİ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunan Firuz Bağlıkaya, oy kullanmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen seyahat acentesi temsilcilerine verdikleri destek için teşekkürlerini ileterek, şunları kaydetti: "Benim kıymetli dostlarım yol arkadaşlarım, helal olsun. Gecem, gündüzüm, emeğim, alın terim, size helal olsun. Ama bundan çok daha önemlisi size helal olsun. Başarı sizin başarınız. Bugüne gelmek için verdiğiniz emeğe, yaptığınız fedakarlıklara, cesaretinize, işinizden, ailenizden ayırıp verdiğiniz zamana helal olsun. Birlikte çıktığımız bu güzel yolda yürümeye devam edeceğiz. Üyelerimizin sandığa büyük bir teveccühü oldu. 21 ayda her şeyi yapmak mümkün olmadı. Bu nedenle bir döneme daha ihtiyacımız vardı."

Bağlıkaya, değişimin devam etmesinin başarıyla doğru orantılı olduğunu aktararak, "Kesintiye uğramak istemiyorduk. 21 aylık bir sürede bir şeyleri yapıp yetiştirmek, bir yandan da eskilerle mücadele etmek gerçekten zor bir süreçti. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Kongremiz son derece kardeşçe geçti. Bizim rakip olduğumuz arkadaşlarımızla bir sorunumuz yok. Onlarla kardeş kardeş bu kürsüde konuşabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan sonraki dönemde çok çalışmayı sürdüreceklerini belirten Bağlıkaya, "Hep birlikte elimizden geldiğince mesleğimize bir şeyler katmaya devam edeceğiz. Bu yolda yanımda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRSAB'ın yeni yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asil üyeleri ise şöyle: "Yönetim kurulu; Firuz Bağlıkaya, Ali Bilir, Abdulhamit Kuk, Osman Tolga Gencer, Diyaeddin Şahin, Ceren Anadol, Hasan Eker, Soner Bacaksız, Nalan Yeşilyurt. Denetim Kurulu; Ahmet Özden, Yusuf Sandıkçı, Abdurrahman Fetullah Aşkın. Disiplin Kurulu; Hacı İbrahim Canatan, İbrahim Tanrıverdi, Mustafa Armağan."


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