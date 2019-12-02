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Aramco'nun halka arzında talep 44.3 milyar dolara ulaştı

02.12.2019 - 08:46
Aramco'nun halka arzında talep 44.3 milyar dolara ulaştı | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco'nun halka arzında şu ana kadar 44.3 milyar dolar talep toplandı.

Saudi Aramco'nun yüzde 1.5 hissesinin halka arzında, süreci yöneten Samba Capital, dev petrol şirketinin hisseleri için şimdiye kadar gelen talebin 44.3 milyar doları bulduğunu söyledi.

Suudi Arabistan devlet petrol şirketi, yüzde 1.5 hissesinin halka arz büyüklüğünün 25.6 milyar dolara ulaşmasını planlarken; buna göre şirketin piyasa değeri 1.7 trilyon dolar olacak. Toplam talep, halka arz edilecek hisselerin şimdiden 1.7 katı büyüklüğe ulaşırken, kurumsal yatırımcılar 4 Aralık'a kadar teklif verecekler.


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