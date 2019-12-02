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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

02.12.2019 - 09:13 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru geçtiğimiz haftayı 5.74 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 5.75 TL seviyesinden başladı. Kur gün içerisinde en düşük 5.7320 TL seviyesine gerilerken; en yüksek 5.7631 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.09 itibarıyla 5.7593 TL seviyesinde hareket ederken; Euro kuru, aynı dakikalarda 6.3461 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.4322 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.7350 TL'nin destek, 5.7820 TL'nin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.07 yükselişle 98.27 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1014 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.40 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.19 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 269 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 269,2 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, cuma günü dolar kurundaki düşüşe rağmen ons altındaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde, 270,5 liradan tamamladı.

Bu haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 269,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 439 lira, Cumhuriyet altını da 1.797 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,4 azalışla 1.458,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret görüşmelerine ilişkin gelişmelerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi, Almanya ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi ve İngiltere'de başlayacak NATO Liderler Toplantısı'ndan gelecek haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu, gram altında ise 267-273 lira bandının izleneceğini ifade etti.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,3 yükselişle 133.000 seviyesinden işlem görüyor.

Aralık vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 133.050 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 375 puan üzerinde, 133.000 seviyesinde dengelendi. Geçen haftanın son işlem gününde, satıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,62 azalışla 132.625 puandan tamamladı.


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