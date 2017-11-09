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Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

09.11.2017 - 16:00

Avrupa Birliği, Türkiye`nin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3`den yüzde 5,3`e, 2018 için de yüzde 3,3`den yüzde 4’e yükseltti.

AB Komisyonu, 2017 Sonbahar Ekonomik Tahminler Raporu'nu yayımladı. Bir önceki rapora göre Türkiye'nin büyüme tahmininin bu yıl için yüzde  3'den yüzde 5,3’e, 2018 için yüzde 3,3'den yüzde 4’e yükseltildiği raporda, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 4,1 büyüyeceği tahmini yer aldı.

Önceki raporda Türkiye’de işsizlik oranının 2017'de yüzde 13,6,  2018’de yüzde 14,1 olacağı öngörülmüşken, bu veriler yeni raporda aşağı yönlü  revize edildi. İşsizlik oranının Türkiye’de 2017’de yüzde 11,3, 2018’de yüzde 11,  2019’da yüzde 10,7 olacağı öngörüldü.

TÜFE'nin ise 2017’de yüzde 11,1, 2018’de yüzde 8,6 olmasının  öngörüldüğü önceki raporla kıyasla yeni raporda bu rakamlar düşürüldü. Türkiye'de  TÜFE’nin 2017’de yüzde 11, 2018’de yüzde 8,5, 2019’da da 7,4 olacağı tahmin  edildi.

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Raporda, Türkiye ekonomisinin dış talep, inşaat sektörü, genişleyici  para politikaları, kredi garantileri ve makro ihtiyati düzenlemelerle güçlü  büyüyeceği belirtildi.

Özel sektör genel görünümünün çok olumlu olduğu belirtilen raporda,  istihdam artışının hızlandığı kaydedildi.

Tüketici güveninin göreceli düşük olduğu ve OHAL uygulamasının iş  çevresini olumsuz etkilediği de raporda ifade edildi.

AVRUPA EKONOMİLERİ

Rapora göre, büyümenin Avro Bölgesi için bu yıl yüzde 2,2, 2018’de  yüzde 2,1, 2019’da 1,9,  AB'de de ortalama büyümenin bu yıl yüzde 2,3, 2018'de  yüzde 2,1 ve 2019’da yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Enflasyon oranının Avro Bölgesi’nde bu yıl yüzde 1,5, 2018’de yüzde  1,4, 2019’da 1,6 olması, AB’de ise ortalama enflasyonun bu yıl ve 2018’de yüzde  1,7, 2019’da yüzde 1,8 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

İşsizlik rakamlarının Avro Bölgesi’nde bu yıl yüzde 9,1, 2018’de yüzde  8,5, 2019’da yüzde 7,9, AB’de ise bu yıl yüzde 7,8, 2018’de yüzde 7,3, 2019’da   yüzde 7 olması tahmin ediliyor.

RİSKLER

Kuzey Kore’de yaşanan gelişmeler, küresel finansman koşullarındaki  durum, Çin’in ekonomik uyumu ve korumacı ekonomi politikaları ekonomi üzerinde  küresel riskler arasında sıralanıyor.

Brexit müzakerelerinin durumu, avronun aşırı değerli olması ve uzun  vadeli faiz oranlarının yüksekliği AB ekonomisine yönelik riskler olarak  belirtiliyor.


Etiketler

  • Türkiye ekonomisi
  • AB Komisyonu
  • Ekonomik Tahminler Raporu
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