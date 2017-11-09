217 milyon dolarlık hisse aldılar

Yurt dışı yerleşiklerin DİBS portföyü 3 Kasım haftasında 22.9 milyon dolar azaldı, hisse portföyü 217.4 milyon dolar arttı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü 3 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 22.9 milyon dolar azaldı.

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TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse portföyü ise 3 Kasım haftasında net 217.4 milyon dolar arttı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 3 Kasım haftası itibarıyla 31.48 milyar dolardan 31.07 milyar dolara geriledi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku ise 3 Kasım haftası itibarıyla 49.2 milyar dolardan 50.81 milyar dolara yükseldi.