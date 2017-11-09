Dünya devinden 21 yıl sonra kâr geliyor

1999 yılından bu yana kar elde edemeyen Alman otomotiv devi Opel, Fransız PSA Grubu’nun bünyesine girdikten sonra hedeflerini yükseltti. Opel CEO’su Michael Lohscheller, 2020 yılında yüzde 2, 2026’da yüzde 6’lık kara ulaşacaklarını söyledi. CEO, 2020’de 4 elektrikli otomobili piyasaya sunacaklarını da söyledi.

Amerikan General Motors (GM) tarafından bu yılın başında Fransız PSA Grubu’na (Peugeot Citroen) satılan Alman Opel, 21 yıl sonra kârlılık sinyali verdi.GM’in bünyesinde 1999 yılından bu yana kâr elde edemeyen Alman otomotiv devi Opel, Fransız sahipleri altında ilk iş planını bugün dünyaya duyuruyor.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre;internetten canlı yayında açıklamalar yapan Opel CEO’su Michael Lohscheller, markaya finansal güç getirecek ve sürdürülebilir rekabet gücü ile birlikte büyüme de sağlayacak PACE! (tempo) isimli stratejik planını açıkladı. Lohscheller, bu stratejiyle birlikte Opel’in 2020 itibarı ile serbest nakit akımını sağlayarak faaliyet kârını yüzde 2’ye çıkaracağını söylerken bu oranın 2026’da yüzde 6’ya yükseleceğini belirtti. Lohscheller şunları açıklıyor;

*Opel’in PSA ile güçlerin birleştirilmesi 2020’de 1.1 milyar Euro değerinde yıllık sinerji sağlayacak, bu miktar 2026’da 1.7 milyar euro’ya yükselecek. Atılan tüm adımlar kar-zarar dengesinin elde edildiği satış rakamını 800 bin adet Otomobil satışında yakalama amacına destek verecek. Böylece pazar koşulları ne olursa olsun her durumda kârlı bir iş modeli yaratılacak.

*PSA’nın sahip olduğu teknolojilere erişimi sayesinde, Opel/Vauxhall Avrupa’nın CO2 lideri olacak. 2024’te Avrupa’da pazara sunulan tüm binek otomobillerde elektrikli motor seçeneği bulunacak. Sunulacak modeller arasında tamamen elektrikli, plug-in hybrid ve verimli içten yanmalı motorlar bulunan seçenekler olacak. 2020’de Opel/Vauxhall pazara dört elektrikli otomobil sunmuş olacak. Plug-in hybrid Grandland X ve tamamen elektrikli yeni nesil Corsa bunlardan sadece ikisi.

*2020’de sattığımız her otomobil için giderleri 700 euro düşürerek rekabet gücünü de artıracağız. Pazarlama faaliyetlerinin verimliliği artırılarak giderler yüzde 10 oranında azaltılacak. Genel olarak bürokrasi azaltılarak genel ve yönetim giderlerinin gelire oranı yüzde 5,6’dan 4,7’ye çekilecek. Ayrıca Şirket maaş giderleri/gelir oranında da sektör lideri olmayı hedefliyor. ARGE ve sermaye harcamalarını da 2020 itibarı ile otomotiv getirileri, üretim ve yönetim süreçlerinin yüzde 7-8’i olacak şekilde optimize edecek. 2022 itibariyle ortaya çıkması planlanan 1,2 milyar euro değerindeki işletme sermayesi de bu sinerjiye katkı sağlayacak.

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