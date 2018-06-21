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Türkiye'den ABD'ye misilleme başlıyor

21.06.2018 - 09:15 | Son Güncelleme :
Türkiye'den ABD'ye misilleme başlıyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "ABD'nin Türk ürünlerine uyguladığı önlemlerle ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamasına bugün başlıyoruz" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD tarafından Türk ürünlerine uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ek vergi uygulamaya bugün başlanacağını söyledi.

ABD 23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Türkiye, ilgili düzenlemeden muaf tutulmayı istemiş ancak bu istek kabul görmemişti.

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Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar seviyesinde bulunan ABD menşeli kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün, çeltik, viski, otomobil, kozmetik, makine teçhizat ve petro-kimya ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon dolar vergi yükü oluşturacak karşı tedbir uygulama kararı almıştı.

İlgili kararlar bugün itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Zeybekci, "Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz" dedi ve ekledi:

"Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye’nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır."


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