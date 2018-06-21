Doğan Gazetecilik, "Doğan Gazetecilik Anonim Şirketi" olan unvanının "Demirören Gazetecilik Anonim Şirketi" olarak değiştirildiğini duyurdu.

Doğan Gazetecilik, dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada, değişikliğin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edildiğini belirtti.

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Doğan Holding ile Demirören Medya Yatırımları arasında, Doğan Holding'in yazılı ve görsel medyadaki önemli varlıklarının 916 milyon dolar üzerinden nakden ve peşin olarak satılması konusunda hisse satışı işlemi Nisan ayı başında gerçekleşmiş; Rekabet Kurulu izni Mayıs ayında alınmıştı.