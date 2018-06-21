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Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

21.06.2018 - 09:13
Brezilya Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Brezilya Merkez Bankası, para birimi realin iki yıldan uzun sürenin dip seviyelere gerilemesine rağmen faiz oranlarını beklendiği gibi sabit tuttu.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını 6.5'te sabit tuttu. Reuters anketine katılan 38 ekonomistten biri hariç tamamı faizlerin sabit tutulmasını bekliyordu.

Banka yaptığı açıklamada faiz oranlarını sabit tutma kararının oybirliğiyle alındığını ifade etti.

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