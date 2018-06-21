‹ Önceki Haber Türkiye'den ABD'ye misilleme başlıyor Türkiye'den ABD'ye misilleme başlıyor Sonraki Haber › "Türkiye ekonomisi güçlü durumda" "Türkiye ekonomisi güçlü durumda"

Piyasalar bu kararı bekliyor

21.06.2018 - 09:24
Piyasalar bu kararı bekliyor

Küresel piyasalar dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilere odaklandı.

Dün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gerçekleştirdiği panelde konuşan ECB Başkanı Mario Draghi, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda'nın ticaret savaşına ilişkin endişeleri dile getirmesi dikkati çekti.

Draghi, Euro Bölgesi’nde nominal ücretlerin ve manşet enflasyonun artmaya başladığını vurgularken, “Bütün bunlar, enflasyonun hedefimize yaklaştığına güvenmemizi sağlıyor. Sıkılaşan iş gücü piyasası, yükselen kapasite kullanım oranı, süregelen genişlemeci para politikası ve kaybolan deflasyon ibareleri bu güveni destekliyor” ifadelerini kullanırken, Fed Başkanı Powell ise "Bugün güçlü ekonomi ve dengeli risklerle birlikte politika faizinde süregelen kademeli artırımlarının gerekçesi güçlü ve FOMC üyeleri tarafından genellikle destekleniyor" şeklinde konuştu.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Merkez Bankası başkanlarından gelen karışık sinyallere karşın dolar endeksi yükseliş eğilimini devam ettirirken, pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Dolar endeksi 95,3 ile 17 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından bugün Asya piyasalarında bu seviyeye yakın yatay seyrediyor.

ABD'de dün Dow Jones endeksi yüzde 0,17 değer kaybederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Nasdaq endeksi ise özellikle Facebook hisselerindeki hızlı yükselişin etkisiyle gördüğü en yüksek seviye ve kapanış rekorlarını kırarak günü yüzde 0,72 değer kazancıyla 7.782 puandan tamamladı.

Avrupa tarafında, euro/dolar paritesi yatay bir seyir izlerken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kazandı, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,34 düşüş kaydetti.

Bugün Asya'da, yenin dolar karşısında değer kaybetmesinin desteği ile yükselen Japonya'da Nikkei 225 endeksi kapanışa yakın yüzde 0,9 değer kazandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,5 değer kaybıyla 2.900 seviyesinde dengelendi.

Yurt içinde, dün dar bant içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 artışla 94.552 puandan tamamladı.

Dün 4,7344'ten kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 4,7550 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.500 puanın direnç, 92.100 ve 91.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı tüketici güven endeksi 

14.00 İngiltere, BoE'nin faiz kararı 

14.30 Türkiye, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri 

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları 

15.30 ABD, haziran ayı Philedelphia Fed imalat endeksi 

17.30 Euro Bölgesi, haziran ayı tüketici güven endeksi


‹ Önceki Haber Türkiye'den ABD'ye misilleme başlıyor Türkiye'den ABD'ye misilleme başlıyor Sonraki Haber › "Türkiye ekonomisi güçlü durumda" "Türkiye ekonomisi güçlü durumda"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.057 Değişim: 0,53% Hacim : 5.358 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.324 21.06.2018 Yüksek 95.398
Açılış: 94.590
4,7276 Değişim: -0,11%
Düşük 4,7270 21.06.2018 Yüksek 4,7681
Açılış: 4,73285
5,4904 Değişim: 0,21%
Düşük 5,4738 21.06.2018 Yüksek 5,5143
Açılış: 5,47895
192,71 Değişim: -0,12%
Düşük 192,34 21.06.2018 Yüksek 194,03
Açılış: 192,94
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.