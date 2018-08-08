"Türkiye tahvilleri çok cazip"

Societe Generale küresel stratejisti Türkiye tahvillerinin küresel düzeyde çok cazip olduğunu belirtti.

Societe Generale küresel stratejisti Kit Juckes, Bloomberg Television'da yaptığı değerlendirmelerde Türkiye piyasasına değindi. Yatırımcıların Türkiye'ye giriş yapmak için bir “katalizöre” ihtiyaç duyduğunu belirten Juckes, Türkiye tahvil faizlerinin 'küresel düzeyde çok cazip' olduğunu vurguladı.

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