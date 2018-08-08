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Günsan Elektrik’te üst düzey atama

08.08.2018 - 14:12
Günsan Elektrik’te üst düzey atama

Günsan Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Garcia oldu.

İnşaat sektörü için; anahtar, priz gibi elektrik tesisat ekipmanları ürünleri üreten, Türkiye’nin yanı sıra dünyanın birçok ülkesine ürünlerini ulaştıran Günsan Elektrik’te üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. 2014 yılından bu yana şirketin üst düzey yöneticisi olan Stephane Nuss’ın yerine, Francisco Gil Garcia getirildi. 

Günsan Elektrik’in yeni CEO’su Francisco Gil Garcia’nın Konut & Ticari B2B ürün kanallarında 20 yılı aşkın tecrübesi bulunuyor. Kariyerine 1998 yılında Fransa’da Elektrik Mühendisi & Proje Yöneticisi olarak başlayan Francisco Gil Garcia; operasyon yönetimi, iş geliştirme, strateji tanımı ve uygulaması alanlarında yöneticilik görevlerinde bulundu. 2014 yılından bu yana Schneider Electric Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Gil Garcia, 2018 Ağustos ayı itibariyle Günsan Elektrik’te CEO görevini yürütecek. 


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