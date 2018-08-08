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"ABD petrol ihracatımızı durduramayacak"

08.08.2018 - 13:56
"ABD petrol ihracatımızı durduramayacak"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin İran'ın petrol ihracatını durdurma planının başarılı olmayacağını belirtti.

ABD'li yetkililer geçen haftalarda İran'ın nükleer ve füze programlarını ve Suriye ve Irak'taki bölgesel çatışmalara müdahalelelerini durdurmaya zorlamak amacıyla bazı ülkelerden İran'dan petrol alımını durdurması için baskı yapmayı hedeflediklerini söylemişlerdi. Zarif İran gazetesine yaptığı açıklamada "Eğer Amerikalılar bu basit ve imkansız fikri unutmamak isterlerse, sonuçlarını da bilmeleri gerekir...İran'ın petrol ihraç etmeyeceğini ve başkalarının ihraç edeceğini düşünemezler" dedi.

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Reuters'da yer alan habere göre; İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen ay ABD'nin İran'ın petrol ihracatını durdurmaya çalışması halinde büyük bir petrol sevkiyat yolu olan Hürmüz Boğazı'nı kapatabileceğine işaret etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'yi tehdit etmesi halinde ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğine dikkat çekerek karşılık vermişti.


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