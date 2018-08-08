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Ürdün'de bütçe açığı yüzde 76 arttı

08.08.2018 - 13:40
Ürdün'de bütçe açığı yüzde 76 arttı

Ürdün'de bütçe açığı bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 76 artarak 1 milyar 43 milyon dolara oldu.

Ürdün Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen yılın ilk yarısında 592 milyon 500 bin dolar olan bütçe açığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76 artarak 1 milyar 43 milyon dolara ulaştı. 

AA'da yer alan habere göre; dışarıdan hibe olarak ekonomik destek alan Ürdün'ün, hibe sonrası bütçe açığı, geçen yılın ilk 6 ayında 426 milyon doları düzeyindeyken, bu yıl aynı dönemde 932 milyon 500 bin dolar olarak kaydedildi.

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Ürdün, geçen yıl haziran ayına kadar dışarıdan 166 milyon 600 bin dolar hibe alırken, bu yıl aynı dönem aldığı hibe 110 milyon 500 bin dolarda kaldı. 

Bakanlık bütçe açığındaki artışın sebebinin 2018'in ilk yarısında hükümetin vatandaşlara 218 milyon 470 bin dolar yardımda bulunması buna mukabil başta ekmek olmak üzere bazı temel ürünlerdeki fiyat artışı olduğunu belirtti. 

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde Ürdün'ün içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yollarını aramak için 11 Haziran'da Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden üst düzey yöneticilerin katılımıyla Mekke'de düzenlenen zirvede Ürdün'e 2,5 milyar dolarlık ekonomik yardım yapılması kararlaştırılmıştı.


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