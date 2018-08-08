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Hüseyin Aydın'dan bankacılık sektörüyle ilgili önemli mesajlar

08.08.2018 - 15:19 | Son Güncelleme :
Hüseyin Aydın'dan bankacılık sektörüyle ilgili önemli mesajlar

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, bankacılık sektörünün sendikasyon ve tahvil ihraçları gibi mevduat dışı kaynaklarını rahat bir şekilde yenileyeceğini düşündüklerini söyledi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, NTV'de katıldığı programda sektöre yönelik gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, "Türk bankacılık sisteminin kredi kullandırma iştahında hiçbir kayıp olmadı, olmayacak" dedi.

Aydın, bankacılık sektöründe yıl sonunda kredi büyümesinin sabit fiyatlarla yüzde 15-16 olacağını düşündüklerini ifade etti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun görüşe sunduğu taksit düzenleme taslakları ile ilgili olarak da Aydın, bankacılık sektörünün ihtiyaç kredilerini biraz sınırlar, kredi kalitesine etkisi cüzi olur" diye konuştu.

BDDK finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında, hane halkının bilinçli tüketiminin ve basiretli borçlanmasının teşvik edilmesi amacıyla, makro ihtiyati düzenlemeleri içeren taslaklar hazırlarken, söz konusu taslak, bazı tüketici kredilerinde vadeler ve kredi kartlarında taksit sayılarının düşürülmesini içeriyor.


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