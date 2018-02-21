Türkiye nüfusu 100 milyonu geçecek

TÜİK'in "Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080" araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun 2040 yılında 100 milyonu geçmesi bekleniyor.

TÜİK, ''Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080 '' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin nüfus yapısında son yıllarda meydana gelen değişimler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaç ve kurumun revizyon politikası gereğince nüfus projeksiyonları yenilendi.

Buna göre, 2017 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak, biri ana senaryo olmak üzere farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre üretilen yeni nüfus projeksiyonlarında, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimlerin devam edeceği varsayımına dayanan ana senaryo sonuçlarına yer verildi.

TÜİK'in projeksiyonuna göre demografik göstergelerdeki mevcut eğilimler devam ettiği takdirde, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına göre 80 milyon 810 bin 525 kişi olan Türkiye nüfusu, 2023 yılında 86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşacak.

Nüfus, 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerini elde edecek. Bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olacak.

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İSTANBUL NÜFUSU 2023'TE 16,3 MİLYONA ULAŞACAK

Öte yandan 2023 yılında, 2017 yılı ADNKS sonuçlarına kıyasla 68 ilin nüfusu artarken, 13 ilin nüfusu azalacak. En yüksek nüfusa sahip ilk beş il sıralamasında ise bir değişiklik olmayacak. Buna göre, 2023 yılında İstanbul'un nüfusu 16,3 milyona ulaşacak. Ankara 6,1 milyon, İzmir 4,6 milyon, Bursa 3,2 milyon ve Antalya 2,7 milyon nüfusa sahip olacak.

Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ortanca yaş, 2040'da 38,5, 2080'de ise 45 olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Nüfus Projeksiyonları 2018-2080" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi artarken nüfus da yaşlanmaya devam edecek.

Nüfusun yaş yapısının önemli göstergesi olan ortanca yaş, 2018 yılında 32, 2023'te 33,5, 2040'da 38,5, 2060'ta 42,3, 2080'de ise 45 olacak.

Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranı 2018 yılında yüzde 8,7'ye, 2023'te yüzde 10,2'ye, 2040'da yüzde 16,3'e, 2060'ta yüzde 22,6'ya ve 2080'de yüzde 25,6'ya çıkacak.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS YILLARA GÖRE DÜŞÜŞ GÖSTERECEK

Projeksiyona göre, çalışma çağında yer alan 15-64 yaş grubundaki nüfus oranı 2018 yılında yüzde 67,8 olacak. Bu oran 2023'te yüzde 67,2, 2040'da yüzde 64,4, 2060'ta yüzde 60,4 ve 2080'de yüzde 58,7 düzeyine düşecek.

Çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise 2018 yılında yüzde 23,5'i bulacak. Söz konusu oran 2023'te yüzde 22,6, 2040'da yüzde 19,3, 2060'ta yüzde 16,9 ve 2080'de yüzde 15,7'ye gerileyecek.

Buna göre, 0-14 yaş arasındaki nüfus, 2018'de 19 milyon 203 bin 792, 2023'te 19 milyon 601 bin 384, 2040 yılında 19 milyon 333 bin 893'e ulaşacak. 2060'da düşüşe geçerek 18 milyon 126 bin 86, 2080'de ise 16 milyon 813 bin 783 olacak.

2018'de 55 milyon 500 bin 77 olacak 15-64 yaş arasındaki nüfus, 2023'te 58 milyon 438 bin 33, 2040 yılında 64 milyon 623 bin 369, 2060'da 64 milyon 727 bin 126, 2080'de ise 62 milyon 873 bin 761'e çıkacak.

Öte yandan 65 yaş üstü nüfus 2018 yılında 7 milyon 163 bin 354 olacak. 2023'te 8 milyon 867 bin 951'e ulaşacak söz konusu nüfus, 2040'ta 16 milyon 373 bin 971'e, 2060'da 24 milyon 242 bin 787'ye, 2080'de 27 milyon 413 bin 359'a yükselecek.

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