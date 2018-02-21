Başbakan Yıldırım'dan kritik 'faiz' açıklaması

Başbakan Yıldırım, "Faiz ve enflasyonun düşmesi için istişarelerimizi yapıyoruz, mart ayında Cumhurbaşkanı başkanlığında değerlendirmemizi yapıp kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen DEİK yönetim kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, enflasyon ve faizi sürdürülebilir seviyelere çekmek istediklerine dikkat çekti.

Erdoğan başkanlığında ilki 1 Şubat'ta gerçekleştirilen toplantılar ekonomi istişare toplantıları olarak da biliniyor. Toplantılarda faizlerin yatırımları destekleyecek seviyeye çekilmesi için gereken adımlar reformlar değerlendiriliyor.

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Erdoğan başkanlığında Başbakan Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, ilgili bürokratlar ve kamu bankalarının yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk toplantı sonrası piyasalar başta kamu bankaları eliyle olmak üzere ilgili toplantılardan çıkabilecek adımları yakından izliyor.

Faizlerin ve enflasyonun sürdürülebilir seviyelere çekilmesi gerektiğini belirten Yıldırım bugünkü konuşmasında bunun için bankacılık sektörünün, sanayinin devletin de kendine düşen sorumluluğu alması gerektiğini belirtti. Enflasyonun bir an önce tek haneli seviyelere çekilmesi gerektiğine de dikkat çeken Yıldırım enflasyon için "yüzde 7'lerin altına çekmek zorundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem daha önce istişare toplantılarına devam etme kararı aldıklarını belirterek, "Banka sistemi reel sektörü sanayiyi finanse etmeden ayakta kalamaz, hem kendisini hem ekonomiyi bitirir; buna izin vermeyeceğiz. İdari ya da siyasi bir baskıdan bahsetmiyoruz, rekabetçi bir piyasa yaparak banka sektörünün reel sektörü desteklemesini sağlayacağız. Bu adımların atılmasında kamu bankaları öncü olacak" demişti.

Kamu bankaları mevcut sistemde, Hazine'nin maliyetin bir kısmını ya da tamamını üstlenebileceği şekilde önceden belirlenmiş alanlara kredi sağlayabiliyor. Düşük ya da sıfır faizle sağlanan bu kredi nedeniyle oluşan zarar Hazine tarafından ilgili kamu bankalarına ödeniyor.

Hükümet ve Merkez Bankası faizlerin ve enflasyonun yükselmesine neden olan yapısal sorunların bir arada ortadan kaldırılabilmesine ilişkin bir çalışma yürütüyor. TCMB'nin derlediği verilere göre 2017 yılını yüzde 11.92 ile tamamlayan enflasyonun 4 puanı TL'deki değer kaybının ithal ara malı girdi fiyatlarını yükseltmesi nedeniyle oluştu.

Yetkililer bu alanda atılabilecek adımların ithalatı, cari açığı, enflasyonu, faizleri bir arada kalıcı olarak düşürebileceğini belirtiyor.