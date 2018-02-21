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"Bitcoin tarihin en zeki tezgahlarından birisi"

21.02.2018 - 12:15

Ünlü hedge fon yöneticisi Singer, Bitcoin'in tarihin en zeki tezgahlarından biri olduğunu söyledi.

Ünlü hedge fon yöneticisi Paul Singer, müşterilerine geçtiği mektupta tarih yazıldığında, kripto paraların tarihteki en zeki tezgahlardan biri olarak tanımlanacağını söyledi. Singer, tek başına kripto paraların balon ya da dolandırıcılık olmadığını, bu paraların limit dışı olduğunu belirtti. 

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BITCOIN NE KADAR?

Kripto para piyasasında bu sabah aşağı yönlü bir ivme söz konusu. TSİ 10:50 itibariyle Bitcoin yüzde 5 gerileme ile 11 bin 110 dolardan işlem gördü. Bitcoin yanında diğer kripto paralarda da gerileme kaydedildi. Ripple yüzde 4 düşüşle 1,01, Ethereum yüzde 2,6 düşüşle 889, Litecoin ise yüzde 8 düşüşle 224 dolardan işleme konu oldu.


Etiketler

  • para piyasası
  • kripto paralar
  • Singer
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