Türkiye`nin altın rezervleri artıyor

IMF, Türkiye ve Kazakistan'ın altın rezervlerinin nisan ayında artış gösterdiğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre, Türkiye ve Kazakistan'ın altın rezervleri Nisan ayında artış gösterdi. Türkiye'nin altın varlıkları Mart ayındaki seviyesi olan 13.76 milyon onstan 14.02 milyon onsa yükseldi. Kazakistan'ın altın rezervleri ise söz konusu dönemde 8.61 milyon onstan 8.71 milyon onsa tırmandı.

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Spot altın Nisan ayında yüzde 1.5 yükseldi ve yükselişini dördüncü aya taşıdı. Çin'in altın rezervleri altı aydır değişmiyor. Rusya'nın altın rezervleri ise 1 mayıs itibariyle 54.2 milyon ons seviyesinde.

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