Moody's Hong Kong'un kredi notunu düşürdü

Hong Kong'un kredi notu "Aa1"den "Aa2" seviyesine düşürüldü, görünümü negatiften durağana çekildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Hong Kong'un kredi notunu düşürdüğünü duyurdu. Moody's'ten yapılan açıklamada, Hong Kong'un yerli ve yabancı para cinsinden kredi notunun "Aa1"den "Aa2" seviyesine düşürüldüğü, görünümünün de negatiften durağana çekildiği bildirildi.

Açıklamada, dün Çin'in kredi notunun "Aa3"ten "A1" seviyesine düşürüldüğü hatırlatılarak, "Ekonomik, finansal ve siyasi bağlantılardan dolayı Çin'deki kredi eğilimleri Hong Kong'un kredi profili üzerinde önemli etkiye sahip olmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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Hong Kong'un ihraç mallarının yarısından fazlasının Çin'e gönderildiği kaydedilen açıklamada, Hong Kong'a turistlerin dörtte üçünün Çin'den geldiği bilgisi aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, bu yılın ikinci yarısında Hong Kong'un bankacılık sektörünün Çin'deki gelişmelere daha fazla maruz kalabileceği vurgulandı.

Moody's, Çin'in kredi profilinin yıpranması veya iki ülke arasında kredi ilişkilerinin daha da artması durumunda Hong Kong'un kredi notunun tekrar düşürülebileceği uyarısında bulundu.

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