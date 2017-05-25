Altının ons fiyatı Fed'in faiz mesajları sonrası kazanımlarını korurken, çeyrek altın fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları doların değer kaybetmesine rağmen Fed'in bazı yatırımcıların beklediği kadar hızlı faiz artırmayacağına işaret etmesinin ardından dünkü kazanımlarının büyük kısmını korudu.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.6 yükseldikten sonra bugün 1,258.61 dolar ile yatay seyrediyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 144 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,13 yükselişle 236 liradan, cumhuriyet altını ise 969 liradan işlem gördü.

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