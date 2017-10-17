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Türkiye istihdamda Avrupa`nın zirvesinde

17.10.2017 - 15:32

Türkiye, 5 yılda oluşturduğu iş imkanıyla Avrupa`da en fazla istihdam yaratan ülke oldu.

Türkiye, 2012-2016 döneminin kapsayan 5 yılda 2 milyon 384 bin kişiye iş imkanı oluşturarak Avrupa'da en fazla istihdam yaratan ülke oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, 2012'de 24 milyon 821 bin kişinin istihdam edildiği Türkiye, bu sayıyı sürekli artırdı.

İstihdam sayısı 2016 itibarıyla 27 milyon 205 kişiye ulaşırken 5 yılda yaratılan ilave istihdam 2 milyon 384 bin oldu. Türkiye, bu dönemde istihdamda AB üyesi ülkelerin üzerinde yer alırken Almanya, İngiltere, Polonya ve İspanya'nın dışındaki AB ülkelerinin 24'ünün toplamından daha fazla istihdam yarattı. Türkiye'nin ardından en fazla istihdam yaratan ülke ise 2 milyon 31 bin kişiyle İngiltere oldu.

Romanya, Yunanistan, Finlandiya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, istihdamı daralan ülkeler olarak dikkati çekti.

İSTİHDAM ARTIŞI TEMMUZDA DA HIZ KESMEDİ

İstihdam edilen kişi sayısı, temmuz sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 122 bin kişi artarak 28 milyon 758 bine ulaştı. Bu sayı dahil edildiğinde Türkiye'nin yarattığı ilave istihdam 3 milyon 937 bin kişi oldu.


Etiketler

  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Eurostat verileri
  • İstihdam sayısı
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