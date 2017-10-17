‹ Önceki Haber Morgan Stanley'nin 3. çeyrek net geliri beklentiyi aştı Morgan Stanley'nin 3. çeyrek net geliri beklentiyi aştı Sonraki Haber › Türkiye istihdamda Avrupa`nın zirvesinde Türkiye istihdamda Avrupa`nın zirvesinde

Alman otomotiv devi bölünüyor

17.10.2017 - 15:29

Mercedes-Benz’in de çatı şirketi olan Alman otomotiv devi Daimler AG yeniden yapılanıyor. Şirketin amacı Mercedes-Benz otomobil birimi ile Daimler Trucks birimini ayırarak farklı şirketler kurmak.

Daimler,  Mercedes-Benz otomobil ve Daimler Trucks birimlerini ayırmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidiyor. Şirket bunun için 118 milyon dolarlık bir kaynak da ayırdı.

Reuters’ın haberine göre Daimler, böylelikle daha çevik bir yapıya sahip olmayı hedefliyor. 

Şirketin Finans Müdürü Bodo Uebber konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sadece müşterilerimize olabildiğince yakın olmakla kalmamalı ayrıca pazardaki gelişmelere doğrultusunda olabildiğince hızlı ve esnek aksiyon almalıyız.” dedi.

Geçen yıl 181 milyar dolarlık satış gerçekleştiren şirket açıklamasında sahip olduğu birimlerden hiçbirini satma gibi bir planlarının olmadığını da belirtti. Bölünmenin gerçekleşmesi durumunda Mercedes-Benz, çatı şirketi Daimler’den ayrılarak faaliyetlerini bağımsız bir şekilde yürütecek.

Konuyla ilgili bilgi veren bir kaynak ise Daimler’in her biri bağımsız üç şirkete bölünebileceğini ifade etti. Financial Services AG dışında kurulacak yeni şirketlerinden birisi Mercedes-Benz otomobil ve kamyonetlerinin diğeri ise kamyon ve otobüslerin operasyonlarını yürütecek.


Etiketler

  • otomobil
  • Mercedes-Benz
  • Daimler AG
  • Trucks birimleri
  • Bodo Uebber
  • Financial Services AG
‹ Önceki Haber Morgan Stanley'nin 3. çeyrek net geliri beklentiyi aştı Morgan Stanley'nin 3. çeyrek net geliri beklentiyi aştı Sonraki Haber › Türkiye istihdamda Avrupa`nın zirvesinde Türkiye istihdamda Avrupa`nın zirvesinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
106.991 Değişim: 0,49% Hacim : 5.180 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 106.571 17.10.2017 Yüksek 107.678
Açılış: 106.668
3,6712 Değişim: 0,68%
Düşük 3,6460 17.10.2017 Yüksek 3,6904
Açılış: 3,6465
4,3227 Değişim: 0,46%
Düşük 4,2971 17.10.2017 Yüksek 4,3362
Açılış: 4,3028
151,91 Değişim: 0,05%
Düşük 151,14 17.10.2017 Yüksek 152,18
Açılış: 151,84
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.