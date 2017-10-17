Morgan Stanley'nin 3. çeyrek net geliri beklentiyi aştı

Morgan Stanley'nin net geliri, üçüncü çeyrekte 9.2 milyar dolar ile beklentinin üzerinde gerçekleşti

Morgan Stanley'nin net geliri, üçüncü çeyrekte 9.2 milyar dolar oldu. Tahminler bankanın net gelirinin ilgili dönemde 9.04 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Bankanın tahvil, Döviz ve emtia satışı ve işlemlerinin geliri aynı dönemde 1.15 milyar dolarlık beklentiyi aşarak 1.17 milyar dolar oldu.

Bankanın üçüncü çeyrek hisse senedi satışı ve işlemlerinden elde ettiği gelir 1.89 milyar dolar ile 1.86 milyar dolarlık beklentinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Morgan Stanley'nin üçüncü çeyrekte hisse başına düşen karı 93 cent ile 81 centlik beklentiyi aştı.

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