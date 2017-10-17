Goldman Sachs 3. çeyrek net geliri 8.33 milyar dolar oldu

Goldman Sachs'ın üçüncü çeyrek net geliri 8.33 milyar dolar ile beklentinin üzerinde

Goldman Sachs, üçüncü çeyrekte 8.33 milyar dolar net gelir elde etti. Beklentiler, bankanın 7.51 milyar dolar gelir elde edeceği yönündeydi.

Goldman Sachs'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, hisse senedi satış ve işlem gelirleri, üçüncü çeyrekte 1.67 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklentiler 1.70 milyar dolar idi.

Bankanın tahvil, Döviz ve emtia gelirleri ise aynı çeyrekte 1.45 milyar dolar ile 1.37 milyar dolarlık beklentilerin üzerinde geldi.

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