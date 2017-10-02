‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten MTV zammı açıklaması Mehmet Şimşek'ten MTV zammı açıklaması Sonraki Haber › Medicalpark halka arza hazırlanıyor Medicalpark halka arza hazırlanıyor

Türkiye imalat PMI Eylül'de geriledi

02.10.2017 - 13:14 | Son Güncelleme : 02.10.2017 - 14:15

İmalat PMI Eylül'de 53.5 ile sektörde büyümenin yedi aydır kesintisiz sürdüğüne işaret etti.

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ağustos ayında yaklaşık altı buçuk yılın en yüksek değerini aldıktan sonra Eylül'de 53.5'e gerilemesine karşılık sektörde büyümenin Mart ayından bu yana sürdüğüne işaret etti.

İmalatçılar üretim, satın alma hızı ve istihdamı artırdı. Bekleyen işlerin hacmi gerilerken, mamul mal stoklarındaki azalma devam etti.

IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ağustos'ta 55.3 değerini almıştı. Endekste 50'nin üzeri büyümeye, altı daralmaya işaret ediyor.

##$HABER_1441030$##

Yeni siparişler endeksi Eylül'de 57.7'den 54.3'e gerilemesine karşılık toplam siparişlerdeki güçlü artışın sürdüğüne işaret ederken, iç pazar kaynaklı siparişler dış pazar kaynaklılardan daha hızlı arttı. İhracat siparişleri alt endeksi 53.5'ten 51.6'ya geriledi.

Üretim alt endeksi Eylül'de 57.9'dan 55.7'ye geriledi.

Girdi ve fabrika çıkış fiyatlarındaki artış Eylül'de bir önceki aya göre hız kaybetti. Fiyatlardaki artış bu yılki ortalamanın altında kaldı.

İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.


‹ Önceki Haber Mehmet Şimşek'ten MTV zammı açıklaması Mehmet Şimşek'ten MTV zammı açıklaması Sonraki Haber › Medicalpark halka arza hazırlanıyor Medicalpark halka arza hazırlanıyor
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
103.931 Değişim: 0,00% Hacim : 4.070 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 103.931 02.10.2017 Yüksek 103.931
Açılış: 103.931
3,5755 Değişim: 0,20%
Düşük 3,5647 03.10.2017 Yüksek 3,5773
Açılış: 3,5683
4,1872 Değişim: 0,00%
Düşük 4,1825 03.10.2017 Yüksek 4,1924
Açılış: 4,1872
145,93 Değişim: 0,07%
Düşük 145,63 03.10.2017 Yüksek 146,10
Açılış: 145,82
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.