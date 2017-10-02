Mehmet Şimşek'ten MTV zammı açıklaması

Şimşek, sabah saatlerinde Fox TV'de katıldığı televizyon programında söylediği ve sosyal medyada gündem olan "Yüzde 40 MTV zammı 2018'de yeni alınacak sıfır arabalar için geçerli" sözlerini düzeltti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek katıldığı programda MTV zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Şimşek şöyle konuştu: "MTV konusunda yanlış bilinen bir şey var. MTV, tamamen 2018'in başından itibaren alınacak sıfır araçlardan alınacak. Şu an aracı olanlar, normal şartlardaki artışlarla vergisini ödeyecek. Ticari taşıtları ilgilendirmiyor.

2018 yılında satın alınacak ikinci araçlarda MTV zammı söz konusu değil. Mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek."

Şimşek, MTV zammının bugün Bakanlar Kurulu'nda konuşulacağını söyledi.

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ŞİMŞEK SONRA DÜZELTTİ

Ancak Şimşek, bu sözlerin gündem olmasının ardından programın ikinci bölümünde bir düzeltme yaptı. Şimşek, kanunu yanlış hatırladığını belirterek "Giden kanun benim söylediğimden farklı, onu da düzelteyim. 2018'den itibaren alınan araçlarda bir de değerine göre artış olacak. Yüzde 40'lık artış mevcut araçları kapsıyor" dedi.

BAŞKA ÜLKE BELİNİ DOĞRULTAMAZDI

Şimşek'in programdaki sözlerinden öne çıkanlar şöyle: "Gelirinize göre belli bir gelir vergisi söz konusu. Yüzde 15 ile yüzde 35 arası olacak. Bu orta vadeli programı hep birlikte çalıştık. Oturulup önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ihtiyaçları nedir ne kadarını vergiyle karşılayacağız bunu oturduk konuştuk. Ekonomi geçen sene bir miktar hain darbe girişimi nedeniyle olumsuz etkilendi, küçük dozda da olsa Türkiye küçüldü ama birçok tedbirler geliştirdik. KGF bunlardan bir tanesi. 320 bin firmamız, orta ölçekli firmamız yararlandı. Faizsiz kredi imkanız sağladık esanflarımıza da. Başka bir ülke bu şoku yaşasaydı belini doğrultamayacaktı. Mesela Brezilya hala büyüyemiyor belini doğrultamıyor. Türkiye yüzde 5 büyüdü daha da büyüyecek. İhracatçımıza destek olduk, istihdam teşvikleri getirdik.

İSTİHDAMDA REKOR KIRACAĞIZ

Bu sene istihdamda rekor kıracağız. Vergi artışı tabiki vatandaş sevmez ama şimdi dediğim gibi yüzde 40 ağır gibi görünebilir. Ya kurumlar vergisini artıracaksınız, artırdık. Ya gelir vergisini artıracaksınız, onu da artırdık. Gayrimenkul şirketlerindeki avantajları azalttık. Ekonomi hızla büyüyor. Ekonomi canlanınca, ekonomi yüzde 5.5 büyüyecek. Dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler arasında en iyisiyiz. Tabana yaygın bir şekilde, istihdam yaratan güçlü bir büyüme söz konusu. Geçen seneden bu yana seferberlik anlayışımızla her kesime destek verdik.

Ekonomiyi desteklemek için tedbirler aldık. Savunmadaki harcamalar öngördüğümüzün çok ötesinde. Belediyelerdeki kesintiler ve bunun gibi nedenlerin etkisiyle bütçe açığı kadar borçlanabiliyoruz. Toplamda maksimum yüzde 10 ilave borçlanma yetkisi oluyor bu doğru ama olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Biz OVP'de bütün bu hususları dikkate aldık.

Büyük firmaların vergi borçlarını sıfırlamadık. Yok öyle bir şey. Bu bahsettikleri konu uzlaşma meselesi. 1960'lardabn beri yapılan bir şey. Zaman zaman vergi müfettişleri de yanlış rapor yazabiliyor. Daha sonra uzlaşmaya gidilebiliyor. Hiçbir şekilde siyasi müdahale söz konusu değil.

GIDA FİYATLARI

Erken uyarı sistem geliştirdik. Arzda bir sıkıntı yaşandıysa ona göre gümrük vergilerini düzenleyebiliyoruz. Yaş meyve sebze Türkiye'de 100 milyar liralık bir piyasa. Tüketiciye gelene kadar kayıplar yüzde 20 yüzde 30 civarında. Bu yaş meyve sebze fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek için sistem geliştireceğiz. Etin maliyetinin en önemli unsurunun yüzde 60'ı yemdir. Yem fiyatlarını makul düzeylere çekmek için çok önemli adımlar atıyoruz. Küspe gibi... Yerli üretimi artırmak için, et fiyatlarını aşağıya çekecek düzenlemeler yapıyoruz. Binlerce tarım ürünü ihraç ediyoruz. Geçen sene tarımda küçülme oldu. Bu normaldir. Keşke Türkiye bu elinizdeki tableti üretse bir kamyon domatese bedeldir.

"OHAL DURUP DURURKEN YOK"

Ohal durup dururken yok hala terör tehlikesiyle karşı karşıyayız. OHAL nedeniyle atılanlar vardı şimdi komisyonlar kuruluyor çalışıyor. Darbe girişimi nedeniyle turizm gelirlerimiz bile 30 milyardan 18-19 milyar dolara düştü.

BEDELLİ ASKERLİK

Bu benim konum değil, ama bu konu gündemde de değil."