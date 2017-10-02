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Medicalpark halka arza hazırlanıyor

02.10.2017 - 13:21

Medicalpark ve Liv Hospital`in sahibi halka arzı gündeme aldı.

Mavi Jeans'in halka arzından sonra harekete geçen şirketler arasına Şok Marketler ve Başkentgaz'dan sonra Medicalpark'ın sahibi MLP Care de girdi. Girişim şermayesi Turkven'in hastane zinciri Medicalpark, gelecekte olası bir halk arzı değerlendiriyor.

Şirket, olası halka arz işlemi için herhangi bir bağlayıcı karar almış değil. Halka arzın gerçekleşmesi piyasa şartlarına bağlı olacak.

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Daha önce Turkven, konuya yakın kişilerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Londra’da olası bir halka arz için Goldman Sachs’ı yetkilendirmişti. Medical Park, Turkven, Goldman Sachs, Citigroup, Credit Suisse, Memorial ve İş Yatırım temsilcileri konuya ilişkin yorum yapmamıştı. 

MLP CARE KİMDİR?

1993 yılında kurulan MLP Care, Medical Park ile birlikte Liv Hospital ve VM Medical Park'ın da sahibi. 17 ilde 29 hastane, 219 ameliyathane, 4.979 yatak kapasitesi ve 16 bini aşkın çalışanı bulunuyor.

Medical Park Sağlık  sahibi olan girişim sermayesi şirketi Turkven, konuya yakın kişilerin Bloomberg’e verdiği bilgiye göre Londra’da olası bir halka arz için Goldman Sachs’ı yetkilendirdi. 


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